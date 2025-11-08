Tunisie | Maher Zid déféré devant le Pôle antiterroriste

La Cour d’appel de Tunis a déféré l’ancien député de la coalition radicale Al-Karama, Maher Zid, devant la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes près le Tribunal de première instance de Tunis.

Maher Zid, qui ne se trouve pas sur le territoire tunisien et qui fait l’objet de plusieurs condamnations pour différents délits, est accusé dans cette affaire de crimes à caractère terroriste,

Ces accusations sont été portées contre lui suite à des publications et à des vidéo publiées sur les réseaux jugées haineuses er incitant à la haine contre l’État, et qui lui ont été attribuées.

