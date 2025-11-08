Souhir Ben Amara se retire officiellement de la pièce “Chute Libre”

L’actrice Souhir Ben Amara a annoncé, ce samedi 8 novembre 2025, son retrait de la pièce de théâtre « Chute Libre », production de l’entreprise artistique Entracte.

Via un communiqué publié sue les réseaux sociaux, Souhir Ben Amara a indiqué qu’elle préfère ne pas entrer dans les détails, soulignant toutefois que « les principes que l’on défend sur scène ne sont plus respectés en coulisses» :

« J’ai rejoint ce projet avec la conviction qu’il portait une parole importante sur la réalité de l’artiste en Tunisie : le respect du travail, la reconnaissance, l’éthique, et la dignité professionnelle. J’y ai donné le meilleur de moi-même, avec sincérité et engagement. Mais lorsque les principes que l’on défend sur scène ne sont plus respectés en coulisses, il devient nécessaire de faire un choix », a-t-elle écrit.

Et d’ajouter : « Par respect pour moi-même, pour mon métier et pour le public, j’ai décidé de me retirer. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ceux qui connaissent ce milieu comprendront…. Et le public, lui, sait reconnaître quand quelque chose n’est plus en accord avec son message.

Je pars en restant fidèle à mes valeurs, à ma parole et à ce que je crois juste ».