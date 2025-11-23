Le poème du dimanche | ‘‘Haikus’’ de Matsu Bashô

Né en 1644 à Iga-Ueno, au Japon, Bashô est poète et enseignant. Il s’adonne aux études de philosophie et à la pensée bouddhiste.

Bashô est considéré comme l’un des grands maîtres du haiku, poème en trois vers, forme brève qui se développe dès le 15e siècle.

A l’origine, le haiku, désigne un thème humoristique. Bashô le fait évoluer vers une écriture simple, inspirée largement de la nature, en suggérant un sens, dans un rapport métaphorique au monde, leçons de choses et de vie.

Il meurt en 1694 à Osaka et laisse plus de 2000 haikus.

Tahar Bekri

Elles vont bientôt mourir

Les cigales ; on ne s’en douterait pas

Lorsqu’on les écoute.

*

Moineau mon ami

Ne mange pas le taon

Qui se joue sur les fleurs

*

Détesté d’ordinaire,

Que le corbeau lui-même

Est beau les matins de neige !

*

Du cœur de la pivoine

L’abeille sort,

Avec quel regret !

*

Il mange les serpents,

M’a-t-on dit du faisan. Terrible

Me paraît maintenant son cri.

*

De temps en temps les nuages

Nous reposent

De tant regarder la lune.

« Anthologie de la poésie japonaise classique », traduction de G. Renondeau, Poésie/Gallimard.