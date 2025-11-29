Hommage à Fadhel Jaziri aux Journées cinématographiques de Carthage

La 36ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage rend hommage au cinéaste et homme de théâtre Fadhel Jaziri (1948-2025) à travers la projection de deux œuvres majeures auxquelles il a pris part.

D’abord La Noce (1978), film réalisé par le collectif du Nouveau Théâtre, restauré et présenté pour la première fois en Tunisie.

Ensuite, Traversées (1982) de Mahmoud Ben Mahmoud où il incarne le rôle principal. Les deux films témoignent de la présence singulière de Jaziri à l’écran.

Dramaturge, metteur en scène et comédien de théâtre, Fashek Jaziri, l’un des piliers du théâtre et des arts de la scène en Tunisie, a tiré sa révérence le 11 août 2025 à l’âge de 77 ans après un long et digne combat contre la maladie.

On notera que sa disparition est survenue au lendemain de la première de sa dernière pièce, « Garranti El Aziza » (Ma chère Garranti), présentée au Festival international de Hammamet, laissant derrière lui une œuvre monumentale qui a profondément marqué la culture tunisienne.