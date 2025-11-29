AGOS -Sfax | Décès du Dr Walid Kallel

L’Association des gynécologues obstétriciens de Sfax (AGOS) a annoncé avec tristesse le décès du Dr Walid Kallel, survenu ce samedi 29 novembre 2025.

Sa gentillesse, son sourire constant et sa disponibilité avaient marqué tous ceux qui ont croisé son chemin, lit-on dans une note diffusée par l’AGOS, en affirmant que Dr Walid Kallel était apprécié de ses patientes, estimé par ses collègues, et respecté par toute la communauté médicale.

L’Association a présenté ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu’à tous ses confrères profondément touchés par cette disparition.

Y. N.