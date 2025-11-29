Chayma Issa arrêtée alors qu’elle manifestait à Tunis

Condamnée à vingt ans de prison dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Chayma Issa a été arrêtée dans l’après-midi de ce samedi 29 novembre 2025, alors qu’elle participait à la manifestation pour les libertés à Tunis.

Son amie et avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek a ffirmé que l’arrestation de Chayma Issa membre du Front du salut national (FSN) a été opéré par des agents de police en civil, qui l(ont transporté à bord d’un véhicule à une destination inconnue.

Rappelons que la Cour d’appel a prononcé ses verdicts hier dans l’affaire de « complot» et que Chayma Issa a écopé d’une lourde peine de 20 ans de prison ferme.

Y. N.