Affaire de la « chambre noire » | Report de l’examen à janvier prochain

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a décidé, hier, de reporter l’examen de l’affaire de la « Chambre noire » au ministère de l’Intérieur au 16 janvier 2026.

C’est ce qu’a fait savoir une source judiciaire citée par l’agence Tap, en précisant que ce report a été demandé par la défense, en vue de disposer de temps pour consulter le dossier et préparer ses moyens de défense.

On notera par ailleurs que toutes les demandes de libération des prévenus, parmi lesquels on compte des cadres sécuritaires, ont été rejetées et que ces derniers demeurent donc en détention, sachant qu’en première instance, ils ont été condamnés à huit ans de prison ferme.

Rappelons que le juge d’instruction chargé des affaires de l’assassinat de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi a constaté, en novembre 2028, au siège du ministère de l’Intérieur, au centre-ville de Tunis, l’existence d’une pièce fermée et cadenassée où se trouvent des sacs contenant des documents et des clés USB qui seraient liés aux assassinats politiques.

Y. N.