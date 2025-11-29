Les coureurs au départ du Marathon Comar de Tunis-Carthage  

La 38e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage, la plus importante compétition sportive outdoor en Tunisie, aura lieu demain, dimanche 30 novembre 2025, avec la participation de près de 10 000 coureurs professionnels et amateurs, tunisiens et étrangers en provenance d’une cinquantaine de pays, femmes et hommes, séniors et enfants.

Cet événement qui anime le centre-ville de Tunis et sa banlieue et draine chaque année un grand public de spectateurs, est inscrit au calendrier international de Worlds Athletics et porte le label de la Fédération internationale d’athlétisme (FIA), ce qui lui vaut une notoriété grandissante aux plans national et international, attirant des coureurs des deux sexes, comptant parmi les cinquante les mieux classés au monde.

Le Marathon Comar est également inscrit dans les compétitions officielles du Championnat tunisien d’athlétisme et bénéficie du soutien actif de la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA) et de nombreuses autres instances sportives nationales, qui y sont associées.

Selon le décompte des participants inscrits au 28 novembre, à minuit, il y aurait demain sur la ligne de départ au moins 9 464 coureurs (6 343 de sexe masculin et 3 121 de sexe féminin), dont 1 633 étranger(ère)s de 57 nationalités.

Le programme de la manifestation a été présenté lors d’une conférence de presse organisée par le comité d’organisation, ce samedi 29 novembre, à l’hôtel Majestic, à Tunis, en présence de nombreux marathoniens et marathoniennes déjà arrivés à Tunis, africains subsahariens, magrébins et autres.

Ce programme s’établit comme suit :

Rassemblement des coureurs devant le siège des Assurances Comar, entreprise organisatrice, près de la gare du TGM, à partir de 7 heures.

Départ marathon (42,195 km) à 08h00 après la séance de réveil musculaire et le salut du drapeau au son de l’hymne national.

Cinq minutes après, départ du semi-marathon (21,1 km) et de la Course pour tous (5km) et vers 08h15, départ du Kids Marathon.

L’événement (courses et animations au village) sera clôturé vers 13h45 après la remise des trophées aux gagnants des différentes courses.

