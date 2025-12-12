Algérie – Émirats streaming en direct : quart de finale Coupe Arabe 2025

Aujourd’hui, les Verts de l’équipe d’Algérie affrontent les Émirats Arabes Unis en quart de finale de la Coupe Arabe FIFA 2025, dans un match très attendu par tous les supporters algériens.

Après leur belle victoire 2-0 contre l’Irak qui leur a assuré la première place du groupe, les Fennecs de Madjid Bougherra comptent sur l’expérience de Yacine Brahimi, la créativité de Redouane Berkane, la puissance du milieu Adil Boulbina et la vitesse d’Achraf Abada pour dominer cette rencontre décisive. Le coup d’envoi est prévu ce vendredi 12 décembre à 20h (heure locale), avec une diffusion en clair sur la Télévision nationale et beIN Sports, garantissant à chaque supporter de suivre l’action en direct. Avec l’objectif de rejoindre les demi-finales et de continuer la quête du titre arabe, tous les regards sont tournés vers les Fennecs.

Suivez en direct le match Algérie Émirats Coupe Arabe 2025 :