POLITIQUETunisie

Tunis | Abir Moussi condamnée à une lourde peine

12 décembre 202512 décembre 2025
La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire du «Bureau d’ordre», visant la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi.

Abir Moussi, qui a comparu en première instance en état d’arrestation, a écopé d’une lourde peine de 12 ans de prison ferme, sachant qu’elle a été poursuivie sur la base de l’article 72 du Code pénal tunisien.

Elle est notamment accusée de préparation d’un acte « destiné à changer la forme de l’État », précise une source citée, ce vendredi 12 décembre 2025 par l’agence Tap.

Y. N.

