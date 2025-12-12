Chagos | Un pas historique vers l’autodétermination

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (Cerd) a frappé un grand coup en appelant à suspendre immédiatement l’accord entre le Royaume-Uni et Maurice concernant l’archipel des Chagos. Cette décision, saluée par le Gouvernement de Transition des Îles Chagos, marque un pas décisif pour le respect des droits du peuple chagossien.

Me Saïd Larifou, avocat du Gouvernement de Transition, voit dans cette prise de position «un début de victoire pour le peuple chagossien» : «Le Cerd rappelle que tout accord doit se faire avec le consentement libre, préalable et éclairé de notre population, et que ses droits fondamentaux – dont le retour à Diego Garcia et l’autodétermination – doivent être respectés.»

Au-delà de la suspension de l’accord, le comité onusien insiste sur l’importance de garantir des recours effectifs, une réparation intégrale et le respect strict des obligations internationales pour mettre fin aux injustices subies par les Chagossiens.

«Nous avons longtemps été privés de notre terre, de notre voix, et de notre histoire. Aujourd’hui, nous avançons vers la justice et la reconnaissance», souligne Me Larifou, rappelant également le soutien de figures britanniques comme Dame Priti Patel, députée de la Chambre des Communes.

Pour préparer l’avenir et renforcer la voix de chaque Chagossien, le Gouvernement de Transition, assisté par le cabinet de Me Larifou, a lancé une fiche électorale et un recensement de la population. Cette initiative concrète ouvre la voie à une participation démocratique réelle et au renforcement des droits de tout un peuple.

Le message est clair : le peuple chagossien n’est plus seul, sa lutte pour la justice et l’autodétermination est reconnue et soutenue. L’espoir renaît.

L’es ‘archipel des Chagos est un ensemble de sept atolls situés dans le nord de l’océan Indien et totalisant cinquante-cinq îles, à 1 174 km au sud de Malé, aux Maldives, et à 1 832 km à l’est de Victoria, aux Seychelles.

