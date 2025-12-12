IFT | Projection du film « L’Homme de cendres » de Nouri Bouzid (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « L’Homme de cendres » (version restaurée 2025) de Nouri Bouzid.

La projection est prévu pour ce samedi 13 décembre à 19h à l’Auditorium de l’IFT et les billets sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur notre site web .

—- Résumé —-

Dans les ruelles de la vieille médina de Sfax, Hachemi, ébéniste introverti, et son ami, Farfat le rebelle, font partie d’un groupe de jeunes désabusés. L’annonce de son mariage arrangé par la famille contraint Hachemi à une brusque confrontation à soi d’où surgissent les traumatismes de son enfance.