Le président de la LTDH solidaire avec Abir Moussi

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, avocate de son état, a été condamnée à 12 ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire dite du « bureau d’ordre » de la présidence de la République.

Commentant ce lourd verdict, son confrère Bassem Trifi, président de Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a publié un post pour exprimer sa solidarité avec Abir Moussi.

« Les procès politiques visant à éliminer les opposants politiques se poursuivent. Le jugement de douze ans de prison dans l’affaire du bureau d’ordre en est une parfaite illustration. Toute notre solidarité et notre soutien à Abir Moussi. », a-t-il posté sur sa page Facebook.

Rappelons que la présidente du PDL est détenue dans cette affaire depuis octobre 2023 après son arrestation lorsque elle avait tenté de déposer un recours contre des décrets présidentiels. Une altercation avec les agents du bureau d’enregistrement, filmée et diffusée en direct, a donné lieu à des poursuites qui lui valent aujourd’hui une peine de 12 ans ferme sur la base du décret 72.

Y. N.