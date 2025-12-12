Abir Moussi s’en remet, dit-elle, à la justice divine  

Abir Moussi a comparu de nouveau en état de détention devant les juges aujourd’hui, vendredi 12 décembre 2025, dans le cadre de ce que l’on appelle « l’affaire du bureau d’ordre de la présidence». Selon un avocat présent à l’audience, la présidente du Parti destourien libre (PDL) a déclaré qu’elle garderait le silence et s’en remettrait à la justice divine.(Ph. Des partisans de Moussi manifestant devant la prison de Bulla Regia, à Jendouba, où elle est incarcérée).

Il convient de noter que la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a mis sa décision en délibéré dans cette affaire impliquant la présidente du PDL et une autre dirigeante du parti, Meriem Sassi, comparue, elle, en liberté.

Abir Moussi est emprisonnée depuis le 3 octobre 2023 et fait l’objet de plusieurs poursuites liées à ses activités politiques. De guerre lasse, et après avoir dénoncé en vain, elle et ses avocats, ce qu’ils considèrent comme des abus de procédures, elle a décidé de ne plus assurer sa défense, estimant que les affaires intentées contre elle par des institutions publiques ont un caractère purement politique.

I. B.