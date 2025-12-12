Le FSN exprime son indignation après le verdict prononcé contre Abir Moussi

Le Front du salut national (FSN) a exprimé son indignation après le lourd verdict prononcé, ce vendredi, contre Abir Moussi.

L’avocate et Présidente du Parti destourien libre ( Abir Moussi) a été condamnée en première instance à 12 ans de prison, dans le cadre de l’affaire dite du « Bureau d’Ordre », rappelle le FSN, qui réaffirme son rejet catégorique de «l’instrumentalisation de la justice à des fins de règlements de comptes politiques».

La même source considère que ce verdict est « l’incarnation renouvelée des dangers que représente la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire», ajoutant que les jugements émis par la justice sont d’une extrême sévérité.

Le Front a de ce fait lancé à un appel à l’union, en s’adressant à toutes les composantes de la sphère politique et de la société civile à unir leurs efforts pour les libertés et l’indépendance de la justice.

