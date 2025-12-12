Blanchiment d’argent et paris en ligne| Un réseau international démantelé

Trois mandats de dépôt ont été émis dans le cadre d’une enquête ouverte suite au démantèlement d’un réseau international de paris électroniques et de blanchiment d’argent.

Le Pôle judiciaire économique et financier de Tunis qui a émis les trois mandats de dépôt ce vendredi 12 décembre 20025 a également décidé d’inculper quatre autres suspects, des Tunisiens habitant en Europe, précise Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

Des comptes bancaires contenant d’importantes sommes d’argent ont été gelés et la police a également saisi dans cette affaire des voitures de luxe, des biens immobiliers et des bijoux, ajoute la même source.

