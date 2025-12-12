Samedi, journée d’action Boycott Carrefour

Une journée d’action Boycott Carrefour est fixée pour samedi 13 décembre 2025, partout en France. Les militants propalestiniens ciblent cette chaîne de grande distribution française en raison de son engagement assumé en faveur de l’Etat génocidaire d’Israël. (Ph. Les marques internationales boycottées en raison de leur engagement en faveur d’Israël).

Carrefour, rappelons-le, possède 50 magasins dans toute la Palestine historique, y compris dans des colonies en Cisjordanie. On lui reproche aussi de livrer des colis aux soldat·es de l’armée d’occupation israélienne pour les soutenir durant toute la période du génocide des Palestiniens à Gaza.

«Une vitrine pour la France : des magasins inaugurés par Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, à grands renforts de communication de l’ambassade de France», note l’Ong Urgence Palestine qui appelle au boycott. Cette action commence déjà à payer. En effet Carrefour a supprimé ses marques des magasins situés dans les colonies en Cisjordanie et s’est même retiré de Jordanie suite à une baisse fulgurante de son chiffre d’affaires.

«Impliquons nos amis, nos voisins, que chacun·e sache qu’un achat chez Carrefour finance la colonisation en Palestine», souligne Urgence Palestine, en appelant les consommateurs à se désinscrire des newsletters et programmes de fidélité de la marque, à laisser des commentaires négatifs la concernant sur Google et à participer aux manifestations et mobilisations de son boycott partout en France.

Les marques internationales boycottées en raison de leur engagement en faveur d’Israël