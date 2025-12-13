La Biat lance une plateforme dédiée aux sociétés communautaires

Dans le prolongement de son engagement en faveur d’un développement économique inclusif et durable, la Biat a annoncé, dans un communiqué publié le 12 décembre 2025à Tunis, le lancement d’une plateforme numérique dédiée à la soumission des demandes de financement pour les sociétés communautaires.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Biat de simplifier et digitaliser les démarches d’accès au financement offrant ainsi aux entrepreneurs communautaires un outil accessible et convivial.

Grâce à cette plateforme, les utilisateurs pourront soumettre leurs demandes de financement en ligne via une interface intuitive et sécurisée ; et bénéficier d’un traitement plus rapide de leurs demandes, grâce à l’automatisation de plusieurs étapes du processus.

Pour accompagner les utilisateurs dans cette nouvelle expérience, la Biat met à disposition une équipe dédiée, chargée d’assurer un accompagnement personnalisé à chaque étape, de la soumission de la demande jusqu’à la décision finale. Cette équipe est également disponible pour répondre à toutes les questions et fournir une assistance technique si nécessaire.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de la Biat visant à soutenir les entrepreneurs communautaires.

En facilitant l’accès au financement, la Biat réaffirme son rôle de partenaire de confiance pour les sociétés communautaires, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.

Pour plus d’informations sur la plateforme et les modalités de soumission des demandes, consulter le site officiel de la Biat.

Lien vers la plateforme.

Contact téléphonique dédié : 31 31 16 38.