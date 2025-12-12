Rached Ghannouchi | L’examen de l’affaire reporté à 2026

La justice a décidé de reporter l’affaire visant des dirigeants du parti islamiste Ennahdha et son chef Rached Ghannouchi, liée à des accusations liée à la «planification d’un attentat visant à changer la régime de l’État».

Cette décision a été prise, ce vendredi 12 décembre 2025, par la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis, et ce, en réponse à la demande certains accusés qui souhaitent mandater un avocat pour assurer leur défense.

Il est à noter que Rached Ghannouchi et un autre accusé qui sont en détention, ont quant à eux refusé de se présenter à l’audience.

L’examen de l’affaire a de ce fait été reporté au 16 janvier 2026.

Y. N.