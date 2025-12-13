Légère baisse de la production d’agrumes en Tunisie

La production d’agrumes en Tunisie pour la campagne 2025/2026 devrait atteindre environ 376 000 tonnes, contre 384 000 tonnes la campagne précédente, soit une légère baisse de 2 %.

Ce recul a principalement touché les oranges d’été (-13 %), les clémentines (-9 %), les oranges musquées (-2 %), les oranges navel (-1 %) et les oranges maltaises (-1 %), dont la production était estimée à environ 88 200 tonnes.

En revanche, les estimations indiquent une augmentation de 6 % de la production d’agrumes et d’autres variétés.

La production est dominée par la variété navel (31 %), suivie des oranges maltaises (23 %), puis des clémentines et madeleines (21 %) et des citrons (15 %). La production dans la région de Nabeul, qui contribue à hauteur d’environ 71 % à la production nationale, a connu un déclin.

I. B.