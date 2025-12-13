Marrakech | Erige Sehiri dédie son Etoile d’or à Saadia Mosbah

La réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri dont le film ‘‘Promis du ciel’’ vient de remporter l’Etoile d’or, le grand prix du Festival international du film de Marrakech, au Maroc, a dédié son prix à Saadia Mosbah, la présidente de l’association antiraciste Mnemty, incarcérée depuis mai 2024 en Tunisie en raison de son activisme civique en faveur des migrants subsahariens. Vidéo.

Lors de la cérémonie de proclamation du palmarès de la 22e édition du festival, le 6 décembre 2025, la réalisatrice était très émue en dédiant son prix à la grande militante tunisienne des droits de l’homme et contre le racisme, sous les applaudissements nourris du public.

Le long métrage ‘Promis le ciel”, qui sera présenté dans la compétition officielle des prochaines Journées cinématographiques de Carthage, évoque avec tendresse et humanité le vécu de migrants subsahariens en Tunisie, entre difficultés quotidiennes et besoins de spiritualité. Et ce à travers le parcours de quatre femmes : Marie, Naney, Jolie et la petite Kenza, rescapée d’un naufrage, pasteure, étudiante, sans-papiers et enfant, qui vivent dans un entre-deux-mondes où s’inventent chaque jour des gestes de soutien, des stratégies de débrouille et des solidarités de survie.

Erige Sehiri, 3e à partir de la gauche.

I. B.