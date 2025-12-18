La centrale photovoltaïque de Metbassta entre en service

Une nouvelle centrale solaire photovoltaïque avec une capacité de 100 MW est entrée en service, le 16 décembre 2025, à Metbassta, Sbikha, dans le gouvernorat de Kairouan. C’est la plus grande du pays.

Selon le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, cette centrale, développée et exploitée par l’opérateur émirati Amea Power, représente une étape importante pour la transition énergétique, notamment grâce à son modèle de construction sous le régime de la concession.

Trois éléments techniques inédits en Tunisie définissent cette centrale électrique : le dépassement du seuil de 100 mégawatts de puissance installée, la présence d’un poste électrique intégré de type «entrée-sortie» et l’injection directe d’énergie dans le réseau à haute tension de 225 kV de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg).

Sur le plan financier, le projet bénéficierait du soutien de la Société financière internationale (SFI) et de la Banque africaine de développement (BAD), pour un investissement total d’environ 250 millions de dinars.

Amea Power a présenté cette initiative comme le premier projet solaire privé de grande envergure du pays, d’une valeur d’environ 86 millions de dollars et visant une production annuelle d’environ 222 GWh. Les documents techniques relatifs au projet estiment la production annuelle à environ 230 GWh et une réduction potentielle des émissions de plus de 117 000 tonnes de CO₂ par an.

Selon la même source, une fois pleinement opérationnelle, la centrale pourrait couvrir environ 0,5 % de la consommation nationale d’énergie primaire et contribuer à réduire les importations de gaz naturel d’environ 22 millions de dollars par an, avec des économies attendues pour Steg.

Plus largement, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme tunisien d’appels d’offres pour de nouvelles capacités d’énergies renouvelables, avec un premier lot de 500 MW de capacité photovoltaïque répartis dans plusieurs gouvernorats.

Pour Amea Power, ce projet s’inscrit également dans l’objectif national tunisien d’accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour atteindre 30% d’ici 2030.