Corruption financière | Deux ans de prison contre Abdelkarim Slimane

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict contre Abdelkarim Slimane, trésorier de l’association Nama Tounes.

Ce dernier a été condamné, ce lundi 12 janvier 2026, à deux ans de prison ferme, affirme Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.



Abdelkrim Slimane a écopé de cette peine pour des faits survenus lors de son mandat en tant que trésorier de l’Union nationale de l’agriculture et de la pêche (Utap), indique encore la même source.

Cette condamnation s’ajoute au dossier judiciaire de l’intéressé, déjà cité dans d’autres enquêtes liées au financement d’associations et à des soupçons de blanchiment d’argent.

