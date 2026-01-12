Salon | Ifsa 2026 au service de l’agroalimentaire africain

La Tunisie accueillera la quatrième édition de l’International Food Show Africa (Ifsa), le Salon international de l’industrie alimentaire pour l’Afrique, se tiendra du 9 au 11 juin 2026 au parc des expositions de Kram, au nord de Tunis.

Cet événement vise à rassembler les acteurs du secteur agroalimentaire africain et international pour présenter les innovations dans les domaines de la transformation alimentaire, des équipements industriels et des solutions d’emballage, et à favoriser le networking et les partenariats stratégiques.

Cette édition devrait bénéficier d’une large participation d’entreprises et d’exposants de divers pays africains et de partenaires internationaux, dans un secteur qui occupe une place centrale dans l’activité économique et commerciale.

Ce sera une plateforme africaine de premier plan qui rassemblera les acteurs des secteurs industriel et alimentaire (producteurs, exportateurs et investisseurs), ainsi que les représentants des structures de soutien à l’innovation et à la recherche, afin de renforcer la coopération régionale et de contribuer au développement des chaînes de valeur alimentaires sur le continent africain.

Le programme comprend une série d’ateliers techniques, de séminaires scientifiques et de réunions professionnelles qui aborderont de multiples sujets, notamment la sécurité alimentaire, la numérisation industrielle, l’innovation dans l’emballage, la transition énergétique et les opportunités d’exportation des produits agroalimentaires sur le marché africain.

Des séances de réseautage et de partenariat seront également organisées entre les acteurs économiques, les jeunes entreprises et les organismes de financement afin d’explorer les moyens de renforcer l’intégration industrielle entre les pays africains.

Les organisateurs estiment que l’Afrique est aujourd’hui l’un des marchés émergents les plus importants du secteur agroalimentaire, grâce à une demande intérieure croissante et à des investissements en hausse dans la transformation, le conditionnement et la distribution.

En organisant cet événement économique, la Tunisie cherche à renforcer sa position de centre régional d’innovation et de commerce dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, en tirant parti de sa situation géographique stratégique et de son réseau d’accords avec les pays africains et européens.

I. B.