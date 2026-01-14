Tunisie | Colibris recycle les déchets textiles

Colibris, première start-up tunisienne spécialisée dans la collecte à domicile des déchets ménagers et industriels recyclables, a lancé un projet pilote de valorisation des vêtements usagés de toutes couleurs et de tous types. Devise de la startup : «Dieu bénisse ceux qui nous confient leurs déchets».

Cette initiative est menée en collaboration avec la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH), précise Colibris, ajoutant que la majeure partie des déchets textiles sera recyclée. Les articles encore utilisables seront donnés à des associations caritatives. Colibris assure l’organisation et la logistique.

Le secteur du textile et de l’habillement, pilier de l’économie nationale, a généré 9,5 milliards de dinars tunisiens (environ 3 millions d’euros) de recettes d’exportation en 2025, selon le président de la FTTH, Haïthem Bouajila.

Le secteur regroupe près de 1 500 entreprises industrielles employant environ 155 000 personnes et présente un fort potentiel de croissance si des réformes structurelles sont mises en œuvre, notamment une réforme législative, une attractivité accrue pour les entreprises et un soutien à la transition durable du secteur.

En octobre 2025, le Centre technique du textile (Cettex), rattaché au ministère de l’Industrie, a franchi une étape importante dans son engagement en faveur du développement durable en lançant un programme de formation à l’économie circulaire du textile dans le cadre du programme Gtex Menatex.

Ce programme quinquennal est financé par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) de la Confédération suisse et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement. Il vise à encourager les exportations de textiles et de vêtements des pays en développement, dont la Tunisie, afin de promouvoir la création d’emplois et de revenus tout au long de la chaîne de valeur. Ce programme de formation, animé par les experts du centre en économie circulaire du textile, est axé sur la sélection de matériaux durables, de procédés, de technologies innovantes et d’opportunités d’investissement, ainsi que sur les pratiques de collecte, de tri et de réutilisation des déchets.

L’industrie textile tunisienne s’est fixé un objectif de recyclage de 50 % d’ici 2030. Selon certaines études, elle génère chaque année environ 31 000 tonnes de déchets textiles pré-consommation, dont la majeure partie est recyclable.

Cependant, cette conversion est quasi inexistante en Tunisie en raison du manque d’infrastructures adéquates.