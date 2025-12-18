Maroc vs Jordanie streaming en direct : finale Coupe Arabe 2025

Le Maroc affronte la Jordanie aujourd’hui en finale de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 au Qatar (coup d’envoi à 17h, heure marocaine). Les Lions de l’Atlas, emmenés par des armes offensives comme Karim El Berkaoui, Walid Azaro et Oussama Tannane, visent un second sacre face à une Jordanie ambitieuse portée par des hommes forts tels que Ali Olwan, Nizar Al Rashdan et Mahmoud Al Mardi. Une rencontre historique à suivre en direct, qui pourrait inscrire un nouveau chapitre glorieux du football marocain.

