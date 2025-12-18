Un cheval battu à mort à Mahdia | Une enquête ouverte

L’Association Rahma pour la protection des animaux a annoncé que le Parquet de Mahdia a ordonné une enquête après qu’un individu ait battu à mort son cheval.

Les autorités sécuritaires et judiciaires de Mahdia ont réagi avec détermination suite à cette affaire de maltraitance animale, indique l’Association, qui a appelé à ce que la violence envers les animaux ne reste plus un délit impuni.

Tout en déplorant cet acte de cruauté envers un cheval qui est mort dans son sang, l’association a affirmé que selon les différents témoignages, le propriétaire a violemment battu l’animal car… il ne parvenait plus à tirer la charrette !

L’association qui a remercié le Parquet et les forces de sécurité pour leur implication et leur engagement dans cette affaire, a toutefois déploré l’absence de témoins officiels pour le bon déroulement de l’enquête : « Personne n’a accepté de témoigner. Heureusement, le Parquet a toutefois ouvert une enquête et que justice soit faite.. », a notamment commenté l’association Rahma.

Y. N.