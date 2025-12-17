Le handball tunisien en deuil | Raouf Chabchoub tire sa révérence

La Fédération tunisienne de handball a annoncé, ce mercredi 17 décembre 2025 le décès de Raouf Chabchoub, ancien joueur international et ancien entraîneur.

Raouf Chabchoub a marqué de son empreinte l’histoire du Club Africain et de l’équipe nationale et a près une carrière riche sur le terrain, il a choisi de transmettre sa passion et son expertise en devenant entraîneur, formant ainsi plusieurs générations de handballeurs, rappelle la Fédération.

Dans une note diffusée ce jour, la Fédération tunisienne a aussi exprimé, au nom de son président Karim Helali et de tous ses membres, sa profonde tristesse et a présenté au nom de toute la famille du handball tunisien, ses plus sincères condoléances à la famille, proches et amis de Raouf Chabchoub.

Y. N.