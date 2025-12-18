Chawki Tabib | Report de l’examen de l’affaire

L’examen de l’affaire visant l’ancien bâtonnier et ex-président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Me Chawki Tabib a été reportée.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a en effet répondu à la demande de Chawki Tabib qui a demandé le report en attendant la réponse au recours qu’il a déposé afin de contester la décision de la Chambre d’accusation le renvoyant devant la juridiction compétente pour les affaires de corruption financière.

Une nouvelle audience a de ce fait été fixée pour février prochain.