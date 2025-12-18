Le 4ème Art | Série de représentations de la pièce «Cloche»

Le Théâtre national tunisien présente une série de représentations, à la salle Le 4ème Art, de la pièce « Cloche » mise en scène par Assem Bettouhami.

La première représentation est prévue pour le vendredi 26 décembre 2025 à 19h, alors que la deuxième et la troisième sont programmées pour le samedi 27 et le dimanche 28 décembre 2025 à la même heure

Résumé de la pièce :

C’est une soirée exceptionnelle, avec des invités exceptionnels et un dîner spécialement préparé pour évoquer les expériences passées.

La pièce « Cloche » cherche à se rapprocher des mondes invisibles, à explorer notre for intérieur et à faire bouger les éléments dormants en nous, dans cet espace intermédiaire où se croisent les présences humaines et où naissent les notions de vie et de mort, afin de poser la question de la latence de cette existence et des perspectives qu’elle offre.

Équipe artistique:

Dramaturgie, scénographie et mise en scène: Assem Bettouhami

Texte: Mohamed Chawki Khouja et Assem Bettouhami

Assistant à la mise en scène: Khalil Ben Hariz

Chorégraphie: Marwan Rouine

Interprétation:

Sonia Zarqa Ayouna

Abdelkrim Bannani

Ridha Jaballah

Marwan Rouine

Équipe technique:

Conception des décors: Ihab Mandra

Réalisation des décors: Mounir Ben Youssef

Bande sonore: Heni Belhamadi

Conception et régie lumière: Kamel Sahbani

Conception et réalisation des costumes: Marwa Mansouri

Régie son: Mohamed Hedi Touti

Régie production: Radwan Bouleifa

Chargée de production: Faten Jaouadi

Production: Théâtre National Tunisien – 2025

Les billets sont disponibles au guichet de la salle Le 4ème Art ou sur le site Teskerti