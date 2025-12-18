Le 4ème Art | Série de représentations de la pièce «Cloche»

Le Théâtre national tunisien présente une série de représentations, à la salle Le 4ème Art, de la pièce « Cloche » mise en scène par Assem Bettouhami.
La première représentation est prévue pour le vendredi 26 décembre 2025 à 19h, alors que la deuxième et la troisième sont programmées pour le samedi 27 et le dimanche 28 décembre 2025 à la même heure
Résumé de la pièce :
C’est une soirée exceptionnelle, avec des invités exceptionnels et un dîner spécialement préparé pour évoquer les expériences passées.
La pièce « Cloche » cherche à se rapprocher des mondes invisibles, à explorer notre for intérieur et à faire bouger les éléments dormants en nous, dans cet espace intermédiaire où se croisent les présences humaines et où naissent les notions de vie et de mort, afin de poser la question de la latence de cette existence et des perspectives qu’elle offre.
Équipe artistique:
- Dramaturgie, scénographie et mise en scène: Assem Bettouhami
- Texte: Mohamed Chawki Khouja et Assem Bettouhami
- Assistant à la mise en scène: Khalil Ben Hariz
- Chorégraphie: Marwan Rouine
Interprétation:
- Sonia Zarqa Ayouna
- Abdelkrim Bannani
- Ridha Jaballah
- Marwan Rouine
- Équipe technique:
Conception des décors: Ihab Mandra
Réalisation des décors: Mounir Ben Youssef
Bande sonore: Heni Belhamadi
Conception et régie lumière: Kamel Sahbani
Conception et réalisation des costumes: Marwa Mansouri
Régie son: Mohamed Hedi Touti
Régie production: Radwan Bouleifa
Chargée de production: Faten Jaouadi
Production: Théâtre National Tunisien – 2025
Les billets sont disponibles au guichet de la salle Le 4ème Art ou sur le site Teskerti
