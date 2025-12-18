Spot | Appel à une enquête sur le décès d’un pharmacien de 75 ans en détention

Le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot) a dénoncé un drame qui aurait pu être évité, suite au décès d’un pharmacien de 75 ans en détention.

Dans un communiqué le Syndicat rappelle que le concerné souffrait de multiples pathologies chroniques, notamment des troubles cardiaques, du diabète et des ulcères de décubitus et qu’il avait de ce fait des soucis de mobilité, estimant ainsi que sa détention s’apparente à une violation éthique et humaine.

La même source a par ailleurs souligné l’inadéquation du cadre légal de la profession, en vigueur depuis 1969, qui ne prend pas en compte la réalité des professionnels de santé dans une société moderne.

Le syndicat a demandé l’ouverture d’une enquête pour mettre au clair les circonstances de ce décès et a appelé à une gestion plus prudente des procédures judiciaires impliquant les pharmaciens, et une révision urgente de la législation pour protéger la profession, estimant que celle-ci ne prend pas en compte la réalité des professionnels de santé dans une société moderne.

Y. N.