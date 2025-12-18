Tunisie | Le dialogue est le seul moyen pour sortir de la crise

La Tunisie est entrée en décembre 2010 – janvier 2011 dans une phase cruciale de son histoire contemporaine, une révolution pour la liberté et la dignité. Transformé depuis en démon, l’esprit révolutionnaire s’est installé progressivement, involontairement et volontairement, dans le cœur et l’esprit des gens au point de desservir les véritables objectifs de la révolution. (Ph. Les partisans de Kaïs Saïed ont défilé, mercredi 17 décembre 2025, pour exprimer leur soutien au président de la république).

Raouf Chatty *

Le pays est aujourd’hui victime de l’anarchie qui a frappé tous les secteurs et qu’aucun gouvernement post 2011 n’a cherché à stopper.

Depuis le déclenchement des soulèvements populaires au centre du pays, en décembre 2010, qui se sont vite métamorphosés, avec l’aide de l’extérieur, en un courant révolutionnaire irréversible, porté par les islamistes et les gauchistes, le pays s’est retrouvé face à de grandes difficultés, héritées du passé et alimentées par des demandes populaires croissantes que l’État n’a ni les moyens ni les ressources de satisfaire.

durant quinze ans, les gouvernements ont laissé faire et le pays s’est installé dans un bouillonnement sourd, mais intense, à tous les niveaux, mêlé à un sentiment de crainte favorisé par l’affaiblissement de l’appareil de l’Etat, de défiance généralisée et d’instabilité, qui l’a maintenu dans la confusion et l’a empêché d’entrevoir sereinement l’avenir, de penser à son développement et d’asseoir sa stabilité politique, seule garante de sa souveraineté, de son indépendance et de son invulnérabilité dans un environnement régional précaire et instable.

La révolution, qui visait à rompre avec les tares du passé et à construire un État de droit, fort, stable, juste, respecté et une société libre, développée, solidaire et prospère, a été travestie et ses objectifs initiaux détournés pour assouvir des ambitions de pouvoir.

Durant cette période, et notamment tout au long de la «décennie noire» (2011/2021) dominée par les islamistes, la révolution a été trahie par les luttes pour le pouvoir, l’amateurisme des nouveaux gouvernants, l’hétérogénéité de la nouvelle classe politique, la cupidité des partis, les calculs égoïstes des uns et des autres, les règlements de comptes, l’anarchie, l’affaiblissement de l’autorité de l’État, la montée de la défiance entre gouvernants et gouvernés, créant ainsi un environnement malsain dont le pays peine encore à sortir.

Aujourd’hui, alors que le pays vit sous haute tension, traversé par des divergences politiques profondes sur des dossiers aussi importants que les droits de l’homme, les libertés individuelles, la gestion des affaires publiques, les dossiers économiques et sociaux, les relations étrangères…, il est crucial que toutes les parties, qu’elles soient au pouvoir ou dans l’opposition, à l’exception de celles qui ont utilisé la religion à des fins politiques, se tournent vers le dialogue et la concertation sur tous les sujets pour assainir la vie publique, en mettant l’intérêt suprême du pays au-dessus de toute autre considération.

Le dialogue est le seul moyen pour remettre la Tunisie sur les rails et lui permettre de travailler sérieusement et sereinement pour réaliser les objectifs de la révolution, et construire son avenir de façon responsable et sereine. La voix de la raison devant toujours prévaloir pour le bien du pays et son invulnérabilité.

* Ancien ambassadeur.