Météo-Tunisie | Pluies et baisse des températures vendredi

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que la situation météorologique sera marquée, demain, par des pluies et une baisse des températures.

Des perturbations avec des pluies éparses et temporairement orageuses sont ainsi attendues dans la plupart des régions du pays, ce vendredi 19 décembre 2025, indique l’INM.

Selon l’INM de fortes pluies sont d’abord attendues sur le sud-est, puis sur les régions du centre et du nord, avec des quantités pouvant atteindre 50 mm, en particulier dans les gouvernorats du Cap Bon, du Sahel et de Sfax.

On notera que ces conditions météorologiques se poursuivront également pendant le week-end.

Y. N.