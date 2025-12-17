Cyclisme | Youssef Chehibi décroche le bronze aux JAJ 2025

Youssef Chehibi a décroché une médaille de bronze aux Jeux Africains de la Jeunesse 2025 organisés à Luanda, illustrant ainsi une belle performance du cyclisme tunisien.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a félicité Youssef Chehibi qui a remporté sa médaille à l’issue de la course en ligne individuelle chez les garçons.

« Cette victoire est le fruit d’un travail de longue haleine et une étape clé pour ancrer le cyclisme comme sport d’élite en Tunisie », ajoute la même source, en affirmant que cette médaille offerte par Youssef Chehibi est historique.

Y. N.