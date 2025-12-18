Carthage Pro aux JCC | Le palmarès 2025

Depuis sa création en 2014, la section « Carthage Pro » se consacre au soutien de la création et de la production cinématographique. L’atelier « Chabaka » se concentre sur le développement des projets de films, tandis que l’atelier « Takmil » soutient les films en phase de post-production.

Lors de la 36ème session des JCC, les activités de « Carthage Pro » se sont déroulées du 15 au 18 décembre. Après délibérations du jury composé de M. Imed Marzouk (Tunisie), Mme Iman Djionne (Sénégal) et Mme. Maria Teresa Cavina (Italie), nous avons le plaisir d’annoncer le palmarès :

Prix de l’atelier « Chabaka » :

Prix du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) : Film Du coeur et du poumon – de Walid Mattar (Tunisie)

Prix Al Jazeera : Film Through Thick & Thin – d’Abedalsalam Alhaj (Jordanie)

Prix RED SEA : Film Les Noces du Martyr – de Yasir Faiz (Soudan)

Prix OIF : Film Land Beyond – de Nadine Salib (Égypte)

Prix Canal+ Afrique : Film Dernier Souffle – de Kevin Mavakala (République Démocratique du Congo)

Prix TV5 Monde : Film Land Beyond – de Nadine Salib (Égypte)

Prix IFT : Film Souad et Lamine – de Mohamed Ali Nahdi (Tunisie)

Prix Rawiyet : Film Land Beyond – de Nadine Salib (Égypte)

Prix de l’atelier « Takmil » :

Prix du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) : Film Chronicles from the siege – d’Abdallah Al-Khatib (Palestine)

Prix Al Jazeera : Film Al Maghara – de Mona Lotfy (Égypte)

Prix RED SEA : Film Solo – d’Amine Boukhris (Tunisie)

Prix MAD Solutions : Film Du coeur et du poumon – de Walid Mattar (Tunisie)

Prix Pathé Touch Afrique : Film You don’t die two times – de Ager Ouesleti (Tunisie)

Prix Goubantini : -Film Libre – de Tarak Khalladi (Tunisie)

Film Souad et Lamine – de Mohamed Ali Nahdi (Tunisie)

Prix Leyth Productions : Film You don’t die two times – de Ager Ouesleti (Tunisie)

Prix DTS : Film Je mourrai libre – de Mahrez Karoui (Tunisie)

Prix OIF : Film Solo – d’Amine Boukhris (Tunisie)

Prix Canal+ Afrique : Film WALATA – de Boubacar Gakou Touré (Mali)

Prix IFT : Film This is my heaven – de Marwen El Hechkel (Tunisie)

Prix Mosaïc Post Production Lab: Film Solo – d’Amine Boukhris (Tunisie)

Communiqué