A Tunis, démonstration de force des partisans de Kaïs Saïed

La révolution tunisienne n’a pas eu lieu le 14 janvier 2011, jour du départ précipité de l’ancien président Ben Ali vers l’Arabie saoudite, où il est aujourd’hui enterré, mais un mois plus tôt, le 17 décembre 2010, date de l’auto-immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid. Kaïs Saïed a voulu imposer sa lecture de l’Histoire, et ses partisans l’ont actée, en marquant aujourd’hui cet anniversaire par une marche de soutien au président de la république, au centre-ville de Tunis, sous les slogans mobilisateurs de la préservation de la souveraineté nationale, du rejet de l’ingérence étrangère et de la lutte contre la corruption dont il fait les thèmes récurrents de son discours politique.

Latif Belhedi

Ils étaient quelques milliers à défiler, ce mercredi, à travers l’avenue Habib Bourguiba, venus de plusieurs régions du pays, qui se réclament non pas d’un parti, d’une idéologie, ou d’un mouvement politique, mais d’un homme, Kaïs Saïed, dont ils épousent ou reprennent en chœur les idées, les positions, les slogans et les postures, notamment une défiance à l’égard des élites intellectuelles, des partis politiques, des organisations de la société civile et des corps intermédiaires en général; un rejet des concepts même de libertés publiques et de droits de l’homme, considérés comme des instruments d’ingérence de l’étranger, souvent d’ailleurs présenté comme le mal absolu ; une suspicion envers toute forme d’opposition au régime mis en place par Kaïs Saïed au lendemain de la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021.

Les pancartes agitées par les manifestants déclament ces positions comme des convictions inébranlables et ne supportant aucun questionnement ou aucune nuance.

Les prisonniers politiques et d’opinion, ou activistes incarcérés et présentés comme tels par l’opposition, sont considérés comme des membres de lobbys corrompus au service de l’étranger, des ennemis du peuple voire des traitres à la nation. Leur opposition à Kaïs Saïed, élevé au rang de guide suprême, suffit à les disqualifier et à les rendre suspects au regard de la norme politique instaurée par ce dernier.

La marche populaire d’aujourd’hui est donc censée constituer une réponse aux marches organisées chaque samedi depuis deux mois par l’opposition et la société civile pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une dérive autoritaire du régime et exprimer le soutien des manifestants au «massar» (processus politique) incarné par le locataire du Palais de Carthage.

Bref, il s’agit de montrer, par cette mobilisation populaire, que Kaïs Saïed, bien qu’il ne soit pas soutenu par un parti politique, bénéficie quand même d’un appui populaire traversant toute les couches de la société. Il serait, à ce titre, le leader populaire par excellence que le peuple oppose aux élites politiques et intellectuelles traditionnelles. Certains y voit une forme de populisme qui ne mènera nulle part. D’autres une voie de sortie d’un «système politique» ancien marqué par le clientélisme et la corruption.

Hier tard le soir, Kaïs Saïed s’était rendu à l’avenue Habib Bourguiba, où devait avoir lieu, quelques heures plus tard, la marche de ses partisans, a annoncé l’agence officielle Tap. Il voulait, probablement, se rendre compte personnellement des préparatifs de ladite marche. Des images de cette visite ont été diffusées par les réseaux sociaux et reprises par la chaîne Al-Jazeera.

Selon Mosaïque FM, des cortèges officiels se sont tenus au siège des gouvernorats, notamment ceux de Kasserine, de Gabès et de Sidi Bouzid, pour célébrer le 15ᵉ anniversaire du déclenchement de la révolution, sous le slogan: «17 décembre 2010… la voix de la révolution ».

Les cérémonies se sont déroulées en présence des gouverneurs et des cadres régionaux et locaux, des responsables et forces de sécurité et militaires, ainsi que des représentants des organisations nationales. Ils ont été marqués par la levée du drapeau national au son de l’hymne, ainsi qu’un hommage aux martyrs de la nation, rapporte aussi Mosaïque, ce qui conforte le caractère très officiel de cette célébration, avec un programme festif comprenant des activités dans les maisons de jeunes et clubs ruraux, réparties entre compétitions sportives, tournois, soirées et événements culturels et récréatifs.