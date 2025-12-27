Tunisie vs Nigeria en live streaming : choc du CAN 2025

Ce samedi à 21h00 (heure tunisienne), la Tunisie affronte le Nigeria dans un duel crucial du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN) au Complexe Sportif de Fès.

Après un début prometteur avec une victoire 3-1 contre l’Ouganda grâce notamment à Elias Achouri et Hannibal Mejbri, les Aigles de Carthage rêvent d’enchaîner face aux Super Eagles de Victor Osimhen et Ademola Lookman, impressionnants en phase de poules. Un succès ce soir permettrait à la Tunisie de conforter sa première place et de se rapprocher des huitièmes de finale, dans un affrontement tactique attendu entre la rigueur tunisienne et la puissance offensive nigériane.

Suivez en direct le match Tunisie Nigeria CAN 2025: