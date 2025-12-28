Les boissons énergisantes ne sont pas inoffensives

Dans un poste Facebook que nous reproduisons ci-dessous, Dr Faouzi Added, professeur de cardiologie, avertit les consommateurs sur les dangers de la consommation cumulée de boissons énergisantes, de café et de boissons alcoolisées, une «association particulièrement redoutable», surtout lors des fêtes ou des compets.

Les boissons énergisantes, censées «nous donner des ailes», sont en réalité loin d’être anodines.

La quantité de caféine qu’elles contiennent équivaut souvent à 2 à 3 expressos, et malgré la présence de taurine, leur impact cardiovasculaire, notamment sur le rythme cardiaque, est loin d’être négligeable. Elles contiennent parfois aussi du guarana, qui correspond à de la caféine «cachée».

À l’approche des fêtes ou lors de compétitions sportives, la consommation cumulée de café, boissons énergisantes et alcool est fréquente, constituant une association particulièrement redoutable, parfois sur une seule soirée, voire sur toute une journée.

Les principales conséquences sont une élévation de la pression artérielle et une accélération de la fréquence cardiaque, liées à la stimulation du système nerveux sympathique et à la libération de catécholamines, véritables starters des troubles du rythme, parfois ventriculaires, et même des infarctus du myocarde.

Plusieurs cas cliniques ont été rapportés, en particulier lors de la consommation de plusieurs canettes de boisons énergisantes, l’effet étant clairement dose-dépendant.

Le risque est particulièrement élevé chez les patients ayant une cardiopathie, des troubles du rythme, ou lors d’un effort physique intense associé.

À long terme, l’impact est surtout lié à la forte teneur en sucres ajoutés, favorisant la prise de poids, le diabète et l’hypertension artérielle.

Soyez donc vigilants face aux fausses promesses publicitaires qui banalisent ces boissons.