Tunisie | Ridha Charfeddine mise sur la conciliation pénale

Selon son avocat, l’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine a engagé une conciliation pénale lors de sa comparution devant la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière.

Face à cette démarche, la Chambre criminelle a décidé de reporter l’examen de l’affaire au mois de janvier prochain. Ce délai doit permettre aux autorités compétentes d’évaluer la demande et d’aboutir, éventuellement, à un accord définitif.

Pour rappel, Ridha Charfeddine est en détention depuis 2024 et fait l’objet d’une condamnation à trois ans de prison ferme et à une amende de 72 millions de dinars tunisiens.

Y. N.