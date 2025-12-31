INSSPA | Saisie de 165 tonnes de produits impropres à la consommation !

À l’approche des festivités du Nouvel An, l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a frappé fort avec une campagne de contrôle qui a permis la saisie, en un mois, de 165 tonnes de produits impropres à la consommation.

Outre ces saisies effectuées ce mois de décembre dans différentes régions du pays, l’INSSPA a annoncé des dizaines de fermetures dans le cadre du programme spécifique de contrôle, déployé sur l’ensemble du marché local d’établissements

Ce programme a été lancé le 1er décembre courant en vue d’anticiper les risques sanitaires durant une période de pic de consommation, marquée traditionnellement par les célébrations du Réveillon, et protéger ainsi la santé des Tunisiens. rappelle l’instance

.

Les équipes de l’INSSPA ont de ce fait multiplié les descentes sur le terrain pour traquer les produits non conformes et les mauvaises pratiques d’hygiène et sont parvenues à saisir 165 tonnes de marchandises

Face à cette hausse de la vigilance, les responsables de l’Instance appellent les citoyens à la prudence lors de leurs achats, en privilégiant les circuits de distribution formels et en vérifiant systématiquement l’état des produits.

Y. N.

