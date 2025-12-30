CAN 2025 | La Tunisie se contente d’un nul face à la Tanzanie et file en huitièmes

Qualifiés pour le second tour de la CAN, les Aigles de Carthage ont assuré le service minimum ce soir. En quête d’un point pour valider leur billet, ils ont atteint leur objectif avec nul face à la Tanzanie (1-1).

Le jeune milieu de terrain, Ismaël Gharbi s’est imposé, lors de la première période, comme l’élément le plus entreprenant du dispositif tunisien et a fini par débloquer la situation juste avant la pause (43e) en transformant un penalty en avantage pour la Tunisie.

Dès le retour des vestiaires, le scénario a basculé et profitant d’un manque de vigilance de l’arrière-garde tunisienne, Feisal Salum remet les deux équipes à égalité (48e).

Pour le reste du match, les Tunisiens ont manqué de percussion et d’énergie pour reprendre l’avantage et la fin de la rencontre a été marquée par une baisse de rythme flagrante, laissant les supporters sur leur faim.

Ce match nul permet toutefois à la Tunisie de terminer au second rang de son groupe et de composter son ticket pour les huitièmes de finale.

Au prochain tour le niveau s’élèvera d’un cran face au Mali, ce qui ne pardonnera aucune baisse de régime. Pour poursuivre l’aventure, les Aigles de Carthage devront montrer un tout autre visage.

Y. N.