Tunisie vs Tanzanie en live streaming : match décisif en CAN 2025

Ce mardi à 17h00 (heure tunisienne) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la Tunisie affronte la Tanzanie pour la 3ᵉ et dernière journée du groupe C de la CAN 2025, un affrontement crucial pour valider la qualification en huitièmes de finale.

Après une victoire 3-1 convaincante contre l’Ouganda et une défaite serrée 3-2 face au Nigeria, les Aigles de Carthage comptent sur leurs leaders offensifs Elias Achouri, Hannibal Mejbri et Ellyes Skhiri pour assurer un résultat positif et poursuivre l’aventure continentale. La Tanzanie, malgré une seule unité au compteur, jouera avec détermination pour son premier succès dans la compétition. Pour la Tunisie, c’est une dernière chance de briller et de tourner la page de l’élimination prématurée de la dernière CAN.

Suivez en direct le match Tunisie Tanzanie CAN 2025: