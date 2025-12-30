Éthique médicale et médias | Mise au point du Cnom

Suite à la diffusion d’émissions récentes traitant de la psychiatrie et s’apparentant davantage à du voyeurisme qu’à de l’information médicale, la Présidente du Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) rappelle l’importance du respect de la déontologie.

C’est ce qu’affirme la présidente du Cnom Rym Ghachem Attia via une note diffusée sur la page de l’Ordre ce mardi 30 décembre 2025, en affirmant que désormais, toute intervention et diffusion de contenus médicaux dans les médias ou sur les réseaux sociaux doit impérativement faire l’objet d’une autorisation préalable via l’espace médecin dédié.

« Tout manquement à ces règles (absence d’autorisation ou de mention du visa) expose le médecin à une procédure disciplinaire. Ces mesures visent à garantir la déontologie, la dignité de la profession et la confiance du public », ajoute Dr Ghachem Attia.

Y. N.