Trafic de cocaïne & réseau international | De lourdes peines contre 10 étrangers

La justice a prononcé de lourdes peines dans le cadre de l’enquête menée suite au démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue après l’arrestation de mules à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné, hier, les membres dudit réseau, dont 6 arrêtés avec plus de 600 capsules de cocaïne dans l’estomac, à des peines de prison de 30 à 40 ans ferme.

Les quatre autres individus, en fuite, ont été condamnés par contumace et font l’objet de mandat de recherche à l’internationale (Interpol).

Y. N.