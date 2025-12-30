Verdict de la Cour d’appel dans l’affaire opposant Abir Moussi à l’Isie

La Cour d’appel a rendu son verdict dans l’affaire opposant de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Dans cette affaire, Abir Moussi avait été condamnée à deux ans de prison ferme, peine confirmée par la Cour d’appel de Tunis, indique Ali Tayachi Bejaoui, membre du comité de défense ce mardi 30 décembre 2025.

L’avocat a par ailleurs rappelé que Abir Moussi a été contrainte de s’absenter de l’audience pour des raisons de santé et qu’un report de la séance aurait été préférable, mais le tribunal a préféré prononcer son verdict.

Un recours en cassation est par ailleurs envisagé par la défense, qui réaffirme son engagement à défendre la présidente du PDL et à lutter «pour la justice, les droits et la primauté du droit».

Rappelons que l’Isie accuse Abir Moussi de diffamation et d’accusations mensongères et avait alors décidé de saisir la justice à cet effet.

Y. N.