Tunisie | Pétition pour la libération de la journaliste Chadha Haj Mbarek

Détenue depuis juillet 2023, la journaliste Chadha Haj Mbarek se bat aujourd’hui contre deux cancers. Pointant du doigt des soins inadaptés en prison, ses proches, sa famille et des activistes ont lancé une pétition pour appeler à sa libération.

Tout en déplorant une dégradation critique de la santé de Chadha Haj Mbarek et en alertant sur une urgence vitale, les signataires affirment que cette pétition demandant sa libération est d’abord lancée pour des raisons humanitaires.

« Détenue depuis le 20 juillet 2023, Chadha Haj Mbarek a été victime d’agressions en milieu carcéral et privée de soins médicaux adéquats pendant de longs mois, malgré des alertes répétées sur la dégradation de son état de santé. L’inaction persistante de l’administration pénitentiaire a conduit à des conséquences dramatiques », lit-on dans la pétition.

Les signataires dénoncent ainsi un diagnostic tardif d’un cancer malin à l’abdomen, puis la découverte d’un second cancer au niveau de la poitrine, en affirmant que l’état de santé de la journaliste est critique et que des interventions chirurgicales urgentes sont indispensables, sans qu’aucun calendrier médical clair ne soit fixé.

Et d’ajouter : « Le maintien en détention de Chadha Haj Mbarek dans ces conditions constitue une violation grave de ses droits fondamentaux, un traitement inhumain et dégradant, assimilable à une forme de torture par privation de soins, au regard du droit national et des conventions internationales ratifiées par la Tunisie ».

La même source, qui affirme que toute aggravation de l’état de santé de Chadha Haj Mbarek engage la responsabilité directe de l’État tunisien, exige ainsi la libération immédiate de la journaliste, son transfert hors du milieu carcéral et sa prise en charge médicale urgente, complète et indépendante.

« Le silence face à cette situation est une complicité. La vie de Chadha Haj Mbarek est en danger », alerte la même source.

Notons que Chadha Haj Mbarek devra, à nouveau, comparaître demain devant la Cour d’appel de Tunis dans le cadre de l’audience du 9 janvier et qui a été reportée pour mardi.

Y. N.