Ayachi Hammami appelé à suspendre sa grève de la faim

A son 42e jour de grève de la faim en détention, l’avocat Ayachi Hammami est dans un état critique selon ses proches et certains de ses confrères et consœurs à l’instar de Dalila Ben Mbarek Msaddek.

En effet l’avocate a déclaré ce lundi 12 janvier 2025, que Ayachi Hammami est dans un état critique et qu’il a perdu énormément de poids et que son corps est fragilisé en commentant : « Notre silence est honteux et s’apparente à une complicité suspecte ».

Face à cette situation, plusieurs avocates et avocats, défenseurs des droits humains et associations appellent Ayachi Hammami à suspendre sa grève de la faim, à l’instar du CRLDHT qui a félicité pour son combat mais qui l’a appelé à préserver sa situation.

« Mettre fin à la grève de la faim, ce n’est pas céder : c’est refuser que l’injustice fasse une victime de plus », indique notamment le CRLDHT dans son appel.

Y. N.