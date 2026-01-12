Gabès célèbre le Nouvel an amazigh  

Les villages de montagne du gouvernorat de Gabès, et plus particulièrement Tamezret, Taoujout et Zeraoua dans la région de Matmata, se préparent aux célébrations du Nouvel an amazigh, qui se déroulent chaque année du 10 au 14 janvier. (Ph. Village amazigh de Tamezret, Gabès).

Cet événement culturel vise à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la région et à y redynamiser le tourisme en attirant des visiteurs de différentes régions tunisiennes, ainsi que ceux venant de Libye et d’Algérie

Dans les pays du Maghreb, ces célébrations varient. En Algérie, elles sont officielles et sont organisées dans la wilaya de Béni Abbès. Et alors que le Maroc reconnaît ce jour comme un jour férié officiel depuis 2023, les célébrations en Tunisie, en Libye et en Mauritanie ont conservé leur caractère populaire lié au calendrier agricole et aux coutumes ancestrales, sans véritable reconnaissance officielle.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a renforcé la dimension internationale de cet événement en inscrivant les célébrations du Nouvel an amazigh sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, reconnaissant ainsi son ancrage dans une tradition historique ancestrale.

Cette reconnaissance internationale inclut également l’alphabet tifinagh et le couscous maghrébin, conférant à ce patrimoine une valeur partagée par tous.

Historiquement, le calendrier amazigh est lié à un événement majeur remontant à 950 avant J.-C., que les historiens considèrent comme commémorant la victoire du roi amazigh Shoshenq sur les pharaons et l’établissement de la XXIIe dynastie. De ce fait, le calendrier amazigh a 950 ans d’avance sur le calendrier grégorien, et le nouvel an est étroitement lié au calendrier agricole et aux périodes des semailles et des récoltes.

Les appellations de cette fête varient selon les dialectes et les régions, car elle est appelée Idh Ouskas, Ikhf Ouskas ou Hakouza, et c’est l’une des plus anciennes célébrations que les peuples d’Afrique du Nord organisent depuis la nuit du 11 au 12 janvier du calendrier grégorien.

I. B.