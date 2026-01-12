Pénurie de certains médicaments vitaux en Tunisie

La secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Cnop), Dr Thouraya Ennaifer, a déclaré, ce lundi 12 janvier 2026, que les pharmacies privées manquaient de plusieurs médicaments vitaux (ou médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, MITM) et que certains de ses collègues puisaient dans des stocks datant de l’année dernière, l’approvisionnement de ces médicaments étant interrompu depuis deux mois.

Dr Ennaifer a expliqué, dans une déclaration à l’agence de presse Tunis Afrique Presse (Tap), que les médicaments manquants concernent le traitement des atteintes de la thyroïde, des troubles bipolaires et de l’hyperactivité, ainsi que des analgésiques pour les patients atteints de cancer, comme la morphine. Elle a indiqué que la plupart de ces médicaments sont importés et n’ont pas d’équivalent générique dans l’industrie pharmaceutique locale.

Dr Ennaifer a exprimé ses regrets concernant le manque de ces médicaments, qui ne peuvent être remplacés par d’autres pour le patient, notant que le Cnop a contacté l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé pour s’enquérir du manque de ces médicaments et des moyens pour s’approvisionner, étant donné qu’ils sont inexistants chez les fournisseurs des pharmacies privées.

Ces pénuries de médicaments sont dues à une crise de liquidités financières au niveau de la Pharmacie centrale, qui monopolise l’importation et la commercialisation des produits pharmaceutiques, et qui a du mal à payer ses fournisseurs étrangers.

I. B.