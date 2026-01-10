Récital de piano – Robert Lehrbaumer au Théâtre de l’Opéra de Tunis

​En prolongation des festivités célébrant le nouvel an, le Théâtre de l’Opéra de Tunis – Pôle Musique & Opéra propose un rendez-vous amoureux avec Robert Lehrbaumer, pianiste au sommet de son art pour un récital-solo unique !

​S’inscrivant dans le cycle des Concerts mensuels de l’Orchestre symphonique tunisien, l’événement est programmé le jeudi 15 janvier 2026 à 19H00 dans la salle de l’Opéra de Tunis, Cité de la Culture Chedly Klibi

​Au programme de la soirée, un bouquet subtilement composé, aux sonorités raffinées des musiques entraînantes des célèbres bals de Vienne.

​En entrée, la Polonaise en bémol majeur de Frédéric Chopin, souvent jouée en version orchestrale au début des bals viennois, lorsque les jeunes gens font leur entrée dans la salle.

​Johann Strauss, Valse « Voix du printemps » inspirée du compositeur italien Antonio Vivaldi, notamment dans son cycle « Les Quatre Saisons ». Il en résulte une musique baroque très vivante, en partie très populaire.

​Franz Schubert, Scherzo qui rappelle fortement la valse. Il fut le premier à intégrer pleinement la musique de danse à la musique de concert

​En clôture et d’une virtuosité époustouflante, la Grande Polonaise, opus 22 de Frédéric Chopin, qui a véritablement popularisé la musique de danse avec ses polonaises, valses et mazurkas pour piano.

​Amis mélomanes avertis ou amateurs néophytes, laissez-vous tenter par ce plateau de choix ! Soyez nombreux pour vivre et partager ce pur moment de plaisir musical !

Pour faire connaissance avec notre brillant invité…

Né et formé à Vienne, en Autriche, Robert Lehrbaumer a donné ses premiers concerts publics en Autriche, en Allemagne et en Suisse, dès l’âge de 9 ans. Depuis, il n’a cessé de se produire dans les salles les plus célèbres à travers le monde.

Il participe en tant que soliste lors de festivals internationaux notoires dont Wiener Festwochen, SalzburgerFestspiele, Orgelwochen Nürnberg, Schubert-Festival Washington, Festival Cervantino Mexico, Martha Argerich Festival Japan et autres.

Il joue en tant que pianiste, également en tant qu’organiste et/ou chef d’orchestre des plus prestigieuses formations musicales classiques d’Autriche. Il collabore entre autres avec Martha Argerich, Walter Berry, Anton Dermota, etc.

En plus de la direction d’orchestre et des récitals de piano, d’orgue, de musique de chambre et de lieder, il se produit également lors de doubles soirées spéciales piano/orgue, tant en récital qu’avec des orchestres. Il donne également des concerts de pianoforte, de clavecin. Il compte de nombreux enregistrements documentaires pour la radio, la télévision, la vidéo, les disques, et le cinéma.

Dans son large répertoire qui va du baroque au moderne, l’accent est mis sur le classicisme viennois, notamment Schubert, Liszt et des œuvres rarement jouées du romantisme tardif.

En outre, Robert Lehrbaumer défend la musique contemporaine (en particulier celle influencée par le jazz). Il donne des master classes en Autriche et à l’étranger, enseigne dans un conservatoire de Vienne et agit en tant que membre et président de jury lors de concours internationaux.

Directeur artistique et conseiller de festivals, de séries de concerts et d’académies de musique. En décembre 2014, le titre honorifique de « professeur » lui a été décerné par le Président de la république

Communiqué